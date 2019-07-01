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В ходе воскресных протестов в Судане погибло семь человек

Семь человек погибло в результате столкновений с полицией в ходе протестов в Судане, еще 181 человек пострадал.

«В ходе протестов в воскресенье погибло семеро, 181 ранен, из них 27 с огнестрельными ранениями»,— сообщил агентству SUNA секретарь Минздрава страны Сулейман Абдулджаббар.

В феврале президент Судана Омар Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил чрезвычайное положение на год. В апреле суданская армия провела экстренное заседание, на котором решила отправить в отставку президента и правительство.

В мае суданская оппозиция призвала граждан страны к всеобщей забастовке. 12 июня источники Al Arabiya рассказали, что в Судане произошла попытка госпереворота, было задержано 68 военных.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Битва за Хартум не хартумится».

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