В ходе воскресных протестов в Судане погибло семь человек

Семь человек погибло в результате столкновений с полицией в ходе протестов в Судане, еще 181 человек пострадал.

«В ходе протестов в воскресенье погибло семеро, 181 ранен, из них 27 с огнестрельными ранениями»,— сообщил агентству SUNA секретарь Минздрава страны Сулейман Абдулджаббар.

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??? ???? ????? ????? ????????? ?????? ?. ?????? ????????? ?? ???? 7 ?????? 181 ??? ???? 27 ???? ???? ??????? ?????? ?????? ?? ???? ????????? ???? ?????? ????? ????? ?? ???? ????? ?????? . pic.twitter.com/BkahhcL5SE — SUDAN News Agency (SUNA) ???? (@SUNA_AGENCY) 30 июня 2019 г.

В феврале президент Судана Омар Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил чрезвычайное положение на год. В апреле суданская армия провела экстренное заседание, на котором решила отправить в отставку президента и правительство.

В мае суданская оппозиция призвала граждан страны к всеобщей забастовке. 12 июня источники Al Arabiya рассказали, что в Судане произошла попытка госпереворота, было задержано 68 военных.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Битва за Хартум не хартумится».