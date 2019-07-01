Миссия ОБСЕ объявила о завершении разведения сил у станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о завершении процесса отвода сил и средств в районе соприкосновения у станицы Луганской. 29 июня СММ получила вербальную ноту от Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщалось, что ВСУ завершили разведение. 30 июня СММ получила письмо от «вооруженных формирований в неподконтрольных правительству районах Луганской области», в котором сообщалось, что они завершили разведение сил в указанном районе.

Ранее представитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик приветствовал начало украинскими военными процесса отвода сил и средств у станицы Луганской.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в 2015 году подписали в Минске согласованный с главами стран—участниц «нормандской четверки» комплекс мер по урегулированию конфликта. Документ предусматривает в том числе прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. 5 июня 2019 года в Минске участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня.

Как на Украине призывают к дипломатическому решению конфликта в Донбассе, читайте в публикации “Ъ”.