Матвиенко заявила, что в России нет антигрузинских настроений

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что в РФ нет антигрузинских настроений. «Никакого конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали. У нас нет антигрузинских настроений... но те власти, которые есть сегодня, все делают для того, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией»,— отметила она после заседания Межпарламентского союза в Женеве (цитата по ТАСС).

По мнению госпожи Матвиенко, к этой ситуации привела борьба за власть, и это «их (Грузии.—“Ъ”) внутренняя проблема». «Грузия показала, что она неспособна выполнять взятые на себя международные обязательства, защитить зарубежных парламентариев»,— добавила глава верхней палаты.

Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. В последующие дни протесты продолжились, в результате чего спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а ближайшие парламентские выборы решено было провести по пропорциональной системе с нулевым барьером.

21 июня президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. В Кремле заявили, что эту меру отменят тогда, когда в Грузии утихнут «русофобские настроения», не назвав сроки запрета.

Об итогах протестов в Грузии читайте в материале “Ъ” «Грузия будет избирать по-новому».

Что думает о ситуации экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе — в интервью “Ъ FM”.