Экс-жену члена банды Цапков арестовали по делу о вымогательстве

Бывшую супругу члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю арестовали по делу о вымогательстве. «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток»,— говорится в решении Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону (цитата по ТАСС).

Защита просила, чтобы подсудимую отпустили под залог из-за проблем со здоровьем. По словам адвоката Эдуарда Чургулия, во время заседания Наталье вызывали скорую помощь из-за тяжелого заболевания. Следствие настаивало на аресте.

Накануне Наталью Стришнюю задержали по подозрению в вымогательстве 77 млн руб. По словам адвоката, с заявлением в полицию обратился «некий потерпевший по фамилии Исюк, у которого в 2010 году якобы вымогали денежные средства». Помимо Натальи Стришней в его заявлении фигурируют Сергей Цапок и член его банды Федор Стрельцов.

Отметим, что в 2017 году госпожа Стришняя подала на развод, и, по ее словам, ей стали поступать угрозы от супруга — Вячеслава Цеповяза. А вскоре в сети появились фотографии Вячеслава Цеповяза с деликатесами в комфортных условиях из колонии, где он отбывает наказание. Тогда он заявил, что супруга пытается его «демонизировать» перед предстоящим разделом имущества.