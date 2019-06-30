Уровень воды в иркутском Тулуне снизился почти до 13 метров

Уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области за последние два часа понизился на 21 см, сообщается на сайте администрация города. «Уровень воды в реке Ия на 06:00 (01:00 мск) 30 июня составил 1306 см (-21)»,— говорится в сообщении. Критический уровень воды составляет 7 метров. В Росгидромете сообщили, что прогноз в ряде подтопленных районов Иркутской области остается напряженным. Местами пик прошел и вода начала уходить, поэтому 6-7 июля вновь может быть приток воды.

В Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. Он затронул 20 населенных пунктов в трех районах региона, наиболее пострадал Тулунский район. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек, двое числятся пропавшими без вести. По данным Минздрава, более 500 человек обратились медпомощью, 112 человек госпитализированы. Затоплены 4 тыс. домов, 17 участков федеральных автомобильных дорог.

29 июня в город Братск Иркутской области из Японии, где завершился саммит G20, прибыл президент РФ Владимир Путин, а также в регион прибыли главы профильных министерств и ведомств. Предварительный ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составляет 300 млн руб., сообщил на совещании заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов. Ущерб дорогам губернатор области Сергей Левченко оценил в 800 млн руб. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, железнодорожное сообщение с пострадавшим от паводка Тулуном налажено. По данным Минэнерго, более 22 тыс. жителей Иркутской области остаются без света из-за паводка.

Президент распорядился «незамедлительно» начать выплаты пострадавшим, а также взять под контроль цены на товары первой необходимости, заранее развернуть дополнительные пункты временного размещения, держать под контролем эпидемиологическую ситуацию и обеспечить жителей питьевой водой. Он также поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП. Следующее совещание состоится в Москве 3 июля.

О паводке читайте в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».