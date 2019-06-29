Трамп заявил об отсутствии доказательств причастности Мухаммеда бен Сальмана к убийству Хашокджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «чрезвычайно разгневан» убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи, однако заметил, что никто «не обвиняет в этом» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. «Я чрезвычайно разгневан и огорчен этим происшествием»,— сказал он (цитата по AFP). Однако «никто до сих пор не обвинял в этом непосредственно будущего короля Саудовской Аравии», добавил президент США.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сообщил, что в докладе ООН о гибели журналиста содержатся противоречия и голословные обвинения. С таким заявлением он выступил после того, как Совет ООН по правам человека представил доклад о причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству журналиста.

Напомним, Джамаль Хашокджи был убит 2 октября 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ писали, что господина Хашокджи пытали. Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казни для пятерых подозреваемых. В ООН уверены, что Эр-Рияд отвел мало времени на расследование убийства.

Подробности — в публикации “Ъ” «Убийц Джамаля Хашокджи перечислили поименно».