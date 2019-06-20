Саудовская Аравия нашла противоречия в докладе ООН о гибели журналиста Хашокджи

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр считает, что в докладе ООН о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашокджи содержатся противоречия и голословные обвинения. С таким заявлением он выступил после того, как Совет ООН по правам человека представил доклад о причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству журналиста.

«В этом нет ничего нового. В докладе утверждается то, что уже было опубликовано и циркулировало в СМИ. В докладе есть четкие противоречия и безосновательные обвинения, что вызывает сомнения в его достоверности»,— написал господин Аль-Джубейр в Twitter.

Ранее представитель совета Аньес Каламар выступила с докладом, в котором говорилось о доказательствах причастности, но не виновности принца. Спецдокладчик Совета ООН призвала ФБР провести собственное расследование убийства журналиста. По мнению автора доклада, совершенный поступок является международным преступлением большого значения.

Напомним, журналист был убит 2 октября 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ писали, что господина Хашокджи пытали. Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казни для пятерых подозреваемых. В ООН уверены, что Эр-Рияд отвел мало времени на расследование убийства.

Подробности — в публикации “Ъ” «Убийц Джамаля Хашокджи перечислили поименно».