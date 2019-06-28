Белоруссия предложила повысить тариф на транзит по «Дружбе» на 21,7%

Белоруссия предлагает России в качестве компенсации за транспортировку «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» повысить тарифы на транзит, сообщил гендиректор оператора трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко. «Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%»,— заявил госагентству БелТА господин Борисенко.

Олег Борисенко объяснил, что после инцидента Минск потерял на транзите более $23 млн. «Если вопрос качества нефти решается через механизм замещения загрязненной хлоридами нефти в трубопроводах на нефть, качество которой соответствует ГОСТу, и этот процесс уже близится к завершению, то вопрос компенсации недополученных ОАО "Гомельтранснефть Дружба" доходов только начинаем обсуждать с ПАО "Транснефть"»,— сказал господин Борисенко.

Напомним, на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба», 19 апреля пожаловался «Белнефтехим», после чего белорусская компания приостановила транзит российского сырья в Европу. «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест. В июне адвокат одного из фигурантов дела рассказал, что число подозреваемых по делу о загрязнении нефти в «Дружбе» увеличилось до 13 человек.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».