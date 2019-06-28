Кремль: Путину близки идеи либерализма, но он против их навязывания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину «по-прежнему близки идеи либерализма», но он против их принудительного навязывания другим. Он отметил, что российский президент также «далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах».

«Когда идеи либерализма начинают навязывать другим, когда начинают считать неверными отличные от либерализма идеи, то это означает, что сами по себе эти идеи дискредитируются и наступает некая инфляция этих идей либерализма. И поэтому президент критиковал это — идею навязывая всего нетрадиционного во всех областях, причем навязывание даже тем, кто не принимает, скажем так, в силу культурных, религиозных или иных особенностей»,— пояснил слова главы государства господин Песков.

Ранее в интервью Financial Times Владимир Путин высказал мнение, что либеральная идея устарела и противоречит интересам населения. Он отметил, что либерализм не должен доминировать, но имеет право на существование.

Глава Европейского совета Дональд Туск «решительно не согласен» с утверждением российского президента. «Тот, кто заявляет, что либерализм себя изжил, также заявляет, что себя изжили свобода, верховенство закона и права человека»,— уверен господин Туск.

О чем еще говорил господин Путин — в материале “Ъ” «Классический Путин: неуловимый и дразнящий».