Путин сказал о необходимости наказывать предателей

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что «предательство — самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны». Так он ответил на вопрос журналиста о том, считает ли господин Путин, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери «дало недвусмысленный посыл любому, кто подумывает о том, чтобы предать» Россию.

«Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, совсем нет. Но предатели должны быть наказаны»,— подчеркнул российский президент, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

При этом он добавил, что, по его мнению, Сергей Скрипаль уже понес наказание еще до инцидента в Солсбери. «Он же был арестован, получил срок, отсидел. Он был уже наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса. Какой интерес то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осужден и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто»,— сказал Владимир Путин.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. Оба были госпитализированы и вскоре пошли на поправку. Юлию выписали в апреле, ее отца — в мае. Британские власти убеждены, что к инциденту причастна российская разведка. Москва свою причастность отрицает. В июне 2019-го президент России предложил Великобритании забыть об отравлении Скрипалей.

О кризисе российско-британских отношений и перспективах их стабилизации — в интервью “Ъ” посла Великобритании в Москве.

О чем еще Владимир Путин сказал в интервью Financial Times, читайте в публикации “Ъ”.