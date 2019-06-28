ЦИК отчитался об отсутствии нарушений в большинстве муниципалитетов Петербурга

Представители ЦИКа проверили около 60 избиркомов муниципалитетов Санкт-Петербурга и не выявили в большинстве из них нарушений, сообщил ТАСС Евгений Шевченко, который возглавлял делегацию из Москвы. Нарушения зафиксировали в двух муниципалитетах, ЦИК намерен обратиться в правоохранительные органы.

«По целому ряду муниципалитетов поступали жалобы различного содержания. За эти дни представители ЦИК посетили около 60 муниципальных комиссий из 109, то есть больше половины. И в подавляющем большинстве из них работа организована в строгом соответствии с законом»,— сказал господин Шевченко. Также у Центризбиркома не возникло вопросов к деятельности городского и территориальных избиркомов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова не исключила, что в Санкт-Петербурге могут отменить муниципальные выборы из-за нарушений в деятельности избиркомов. Проект «Объединенные демократы» составил список муниципалитетов, где предвыборные процедуры сопровождаются очередями, драками, недопуском кандидатов в здания или закрытыми избиркомами.

Подробности — в материале “Ъ” «Очереди, драки, закрытые избиркомы».