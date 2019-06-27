МАК подтвердил версию крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» из-за ошибки экипажа

Причиной крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в феврале 2018 года стала ошибка экипажа, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В документе отмечается, что авиакатастрофа относится к категории потери управления в полете.

«Катастрофа самолета Ан-148–100В RA-61704 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трех ППД (приемников полного давления.— “Ъ”), что привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей»,— говорится в отчете.

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья через несколько минут после вылета из Москвы. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. После посекундного восстановления полета СКР и МАК пришли к выводу, что к крушению лайнера привели неверные действия экипажа.

В результате проверки после крушения Ан-148 выяснилось, что пилоты окончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства. После этого Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств и отстранила 550 пилотов. По данным “Ъ”, речь в основном шла о выпускниках ЮУрГУ и созданном на его базе частном профессиональном образовательном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации».

Подробнее о последствиях катастрофы для авиакомпаний и пилотов читайте в публикации “Ъ”.