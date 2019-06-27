После критики ЦБ «Открытие» изменит свой рекламный слоган

Банк «ФК Открытие» изменит свою рекламную кампанию после обещания Центробанка (ЦБ) России назначить санкции в отношении компании, сообщили журналистам представители «Открытия». Поводом для возможных санкций стали рекламные слоганы, в которых регулятор усмотрел намек на участие государства в уставном капитале банка.

Ранее ЦБ раскритиковал рекламный слоган «государственный банк нашего времени», представленный сегодня, 27 июня, «Открытием» в рамках его новой маркетинговой стратегии, лицом которой стал рэпер Василий Вакуленко (Баста).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России также заявила о готовности принять меры за использование подобных слоганов. Более того, как сообщали ТАСС в службе, ФАС планирует до конца года внести на рассмотрение правительства законопроект, запрещающий указывать в рекламе информацию о госучастии в уставном капитале финансовой организации.

Ранее стало известно, что с начала 2019-го в «ФК Открытие» обсуждалось новое, более дружелюбное позиционирование с целью уйти от санационной истории банка.

О новой стратегии банка читайте в материале “Ъ” «Перспектива “Открытия’’».