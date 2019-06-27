ЦБ пригрозил «Открытию» санкциями за слоган со словами «государственный банк»

Центробанк пообещал ввести санкции против банка «ФК Открытие» из-за нового слогана, который звучит так: «"Открытие" — государственный банк нашего времени», сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере и противоречит стратегии развития банка "Открытие". К ответственным сотрудникам и руководству банка "Открытие" в связи с этой ситуацией будут применены меры со стороны Банка России»,— говорится в сообщении ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).

Регулятор ссылается на письмо ЦБ и ФАС от 2018 года, в котором банкам рекомендуется не упоминать в рекламе, что в их капитале участвует государство. Ведомства считают, что из-за этого у клиентов может появиться ложное впечатление о повышенной надежности компаний.

В «Открытии» отметили, что в рекомендации ЦБ и ФАС ничего не сказано о санкциях к банкам-нарушителям. «Если мы будем каждое свое движение обсуждать с разным количеством регуляторов — мы не сдвинемся с места»,— сказал председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов.

27 июня «Открытие» представило новую стратегию продвижения. Теперь финансовая организация позиционирует себя как «надежный государственный банк непрерывных улучшений». Представителем бренда стал рэпер Василий Вакуленко (Баста).