Полпред представил нового главу Ингушетии

Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников сегодня, 27 июня, в Магасе представил временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. При этом присутствовал и ушедший в отставку с поста главы региона Юнус-Бек Евкуров, который поздравил своего преемника.

Итоги правления Юнус-Бека Евкурова Читать далее

О своем намерении досрочно покинуть пост Юнус-Бек Евкуров сообщил в понедельник, 24 июня, в обращении в эфире республиканского телевидения. В среду, 26 июня, президент России Владимир Путин принял отставку господина Евкурова. Его сменил Махмуд-Али Калиматов, ранее руководивший управлением Росприроднадзора по Самарской области.

Чем известен Юнус-Бек Евкуров Читать далее

Опрошенные “Ъ” эксперты связали решение господина Евкурова об отставке с протестами, вызванными соглашением об установлении административной границы с соседней Чечней.

Источники “Ъ” в окружении господина Евкурова сообщили, что Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу.

Подробнее о причинах отставки — в публикации “Ъ”.

Подробнее о том, кто сменил господина Евкурова, читайте в публикации “Ъ”.