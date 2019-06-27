Полпред представил нового главу Ингушетии

Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников сегодня, 27 июня, в Магасе представил временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. При этом присутствовал и ушедший в отставку с поста главы региона Юнус-Бек Евкуров, который поздравил своего преемника.
О своем намерении досрочно покинуть пост Юнус-Бек Евкуров сообщил в понедельник, 24 июня, в обращении в эфире республиканского телевидения. В среду, 26 июня, президент России Владимир Путин принял отставку господина Евкурова. Его сменил Махмуд-Али Калиматов, ранее руководивший управлением Росприроднадзора по Самарской области.
Опрошенные “Ъ” эксперты связали решение господина Евкурова об отставке с протестами, вызванными соглашением об установлении административной границы с соседней Чечней.
Источники “Ъ” в окружении господина Евкурова сообщили, что Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу.
Подробнее о причинах отставки — в публикации “Ъ”.
Подробнее о том, кто сменил господина Евкурова, читайте в публикации “Ъ”.
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