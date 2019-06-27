Скверу у драмтеатра могут вернуть статус территории общего пользования

Комиссия думы Екатеринбурга по землепользованию и застройке рассмотрит предложение перевести сквер у театра драмы с земли религиозного значения в территорию общего пользования. С такой инициативой планирует выступить председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев на внеочередном заседании думы, которое состоится 5 июля.

Дума перевела сквер около театра драмы в зону религиозного значения в середине февраля. Вскоре арендатором участка стал Фонд Святой Екатерины, которые планировал построить на территории храм Святой Екатерины к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

«Так мы зафиксируем решение рабочей группы об исключении сквера из списка площадок для опроса. Это позволит избежать недовольства горожан и исполнить их желание — чтобы сквер оставался сквером»,— пояснил господин Вихарев. По его словам, договор аренды с Фондом Святой Екатерины не помешает изменить статус участка. Однако в случае принятия инициативы, процесс перевода земли займет около полугода. «Если комиссия одобрит мою инициативу, то предложение должно будет пройти общественные обсуждения, потом будет вынесено на комиссию по городскому хозяйству и только после этого его может рассмотреть городская дума. Учитывая, что депутаты уходят на каникулы до сентября, то вопрос удастся решить не раньше октября»,— добавил депутат.

Основными инвесторами строительства храма выступили УГМК и РМК. В середине мая в Екатеринбурге начались стихийные выступления за сохранение сквера. На митингах были задержаны более 100 человек. Президент России Владимир Путин предложил принять решение о том, где возводить храм, на основе опроса. 31 мая объявлен шорт-лист из шести площадок, рассматриваемых под строительство храма. 16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос, по словам председателя гордумы Екатеринбурга Игоря Володина, состоится в конце сентября или начале октября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года. 26 июня рабочая группа по подготовке опроса по месту строительства храма исключила сквер у театра драмы из списка площадок для голосования.

Подробности — в публикации “Ъ-Урал” «Сквер воздержался от опроса»

Анастасия Реутова