Дело о крушении Ан-24 передали в центральный аппарат СКР

Дело о крушении самолета Ан-24 в Нижнеангарске передано в главное следственное управление Следственного комитета России (СКР). По факту жесткой посадки было возбуждено дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

«Главой СК России на место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, имеющие опыт расследования подобных происшествий»,— сообщает пресс-служба СКР.

Что известно о потерпевшем крушение Ан-24 Читать далее

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска 27 июня. В результате погибли два пилота. Пострадали 22 человека, семерым из них потребовалась госпитализация. Всего на борту находилось 42 пассажира и четыре члена экипажа. Открытое горение на месте происшествия ликвидировано, тела погибших извлечены. Их семьям выплатят по 2 млн руб.

Подробнее о катастрофе — в публикации “Ъ” «Самолету не хватило полосы».