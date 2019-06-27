Семьям погибших в результате крушения Ан-24 выплатят по 2 млн рублей

Родственникам погибших пилота и бортмеханика пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» выплатят компенсации в размере 2 млн руб., передает ТАСС. Страховая выплата компании «Согаз», в которой застрахована ответственность перевозчика, составит 1 млн руб. Еще столько же выплатит Фонд социального страхования.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска 27 июня. В результате погибли два пилота. Пострадало 22 человека, семерым из них потребовалась госпитализация. Всего на борту находилось 42 пассажира и четыре члена экипажа.

Открытое горение на месте происшествия ликвидировано, тела погибших извлечены. По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности.

Подробнее о катастрофе — в публикации “Ъ” «Самолету не хватило полосы».