Мадуро заявил о поимке участников провалившегося госпереворота

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о поимке участников очередного заговора с целью свержения правительства страны в июне. «Они пойманы, они за решеткой с полным набором доказательств, мы 14 месяцев следили за этой преступной и фашистской группой»,— заявил господин Мадуро в эфире гостелевидения (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, у властей есть около 56 часов записей переговоров организаторов переворота, на которых группа военных и полицейских в отставке и один-два действующих военных, провалившиеся политики от правых сил, управляемые и финансируемые из Боготы, говорили об убийствах.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота, трансляцию пресс-конференции вел телеканал. По его словам, у них есть видеоматериалы, сведения о передаче денег и другие доказательства. Заговорщики в том числе планировали убить Николаса Мадуро.

Напомним, в январе 2019 года Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэла. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Действующего президента считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика. В начале мая господин Гуайдо предпринял попытку склонить военных на свою сторону, но она провалилась.