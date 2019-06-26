Власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота и покушения на Мадуро

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота, трансляцию пресс-конференции вел телеканал Telesur. По его словам, у них есть видеоматериалы, сведения о передаче денег и другие доказательства. Заговорщики, в том числе, планировали убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Хорхе Родригес при этом заявил, что власти Чили, Колумбии и США могли принимать участие в финансировании оппозиционных сил, чтобы «совершить акты насилия» в стране.

Напомним, в январе 2019 года Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэла. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика. В начале мая господин Гуайдо предпринял попытку склонить военных на свою сторону, но она провалилась.

О ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера».