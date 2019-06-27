Россияне завоевали десять медалей в очередной день Европейских игр

Спортсмены сборной России завоевали четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали в среду на проходящих в Минске Европейских играх.

Российская команда лидирует в общем зачете с 63 медалями (28, 15, 20). На втором месте идет Белоруссия (15, 11, 19), третью позицию занимает Грузия (6, 6, 10).

Европейские игры завершатся 30 июня.

О выступлении россиян читайте в публикации “Ъ” «Российские дзюдоисты впереди Европы всей».