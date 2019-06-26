Второго обвиняемого в краже электричества на липецком металлозаводе отпустили под залог

Правобережный райсуд Липецка избрал гендиректору и миноритарию ООО «Липецкая трубная компания ''Свободный сокол''» Игорю Ефремову меру пресечения в виде залога 3 млн руб. по делу о хищении электроэнергии на 415 млн руб. Об этом “Ъ” сообщил глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

По словам адвоката топ-менеджера Дмитрия Григориади, изначально УВМД планировало ходатайствовать о заточении обвиняемого в СИЗО, однако после взаимодействия с защитой пришло к выводу о возможности залога 5 млн руб. Суд принял во внимание данные о финансовом состоянии Игоря Ефремова и назначил залог 3 млн руб. «В данном случае арест нецелесообразен, у следствия нет сведений, что Ефремов пытался скрыться или повлиять на ход дела. Конструктив не может не радовать. Суд подчеркнул, что речь идет о преступлении в сфере предпринимательства. Поэтому мы настаиваем, чтобы была установлена правовая истина, но при этом нельзя блокировать предприятие, уничтожать бизнес»,— сказал господин Григориади.

Напомним, Игоря Ефремова и фактического бенефициара «Свободного сокола» Антона Бабуцидзе, занимающего должность управляющего директора, обвиняют в особо крупном мошенничестве с электроэнергией (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они умышленно не оплачивали Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК) поставки 1,32 млн кВт•ч в 2013–2015 годах. Позже, когда энергетики обратились в суд, вернуть удалось только 78,1 млн из 691,2 млн руб. (с учетом процентов и пени). Большая часть суммы оказалась невзыскиваемой из-за сроков исковой давности. 19 июня суд отправил Антона Бабуцидзе под домашний арест. По данным УМВД, Игорь Ефремов был объявлен в розыск и впоследствии добровольно пришел в полицию

Подробнее о деле «Свободного сокола» — в материале “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж