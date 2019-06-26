Peugeot может сделать серийный вариант E-Legend

Компания Peugeot не исключила создания серийного спорткара по мотивам электрического беспилотника E-Legend, сообщает Auto Express со ссылкой на руководителя французского автопроизводителя по планированию Филипп-Эммануэля Жана.

«Мы рассчитывали на позитивную реакцию аудитории на концепт-кар, но нас очень удивил такой интерес к Peugeot E-Legend, — отметил господин Жан. — Элементы дизайна и технологии прототипа появится в будущих серийных моделях, хотя если за создание E-Legend проголосуют 500 тыс. человек, мы задумаемся над выпуском такого автомобиля».

Напомним, беспилотный электроспорткар Peugeot E-Legend — современное воплощение модели Peugeot 504 Coupe, выпускавшейся в 60-е годы — был представлен в октябре 2018 года на автосалоне в Париже. Гендиректор марки Жан-Филип Импарато заявил, что рассмотрит возможность создания спорткара, если онлайн-голосовании в поддержку модели примет участие не менее полумиллиона человек. На момент написания новости машина получила 59,5 тыс. голосов.