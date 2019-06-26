Конституционный суд Молдавии ушел в отставку

Конституционный суд (КС) Молдавии подал в отставку в полном составе, сообщается на сайте организации. «Судья Вячеслав Запорожан был уполномочен пленумом Конституционного суда осуществлять административные полномочия председателя суда до избрания нового президента»,— уточняется в объявлении. Ранее в отставку также подал глава КС Молдавии Михаил Поалелунжь.

Напомним, 8 июня в парламенте Молдавии сформировалась антиолигархическая временная коалиция социалистов и прозападного блока ACUM. Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка, которая правила страной, объявила альянс незаконным из-за того, что он не был образован в сроки, предусмотренные конституцией. КС поддержал эту позицию. В результате в Молдавии установилось двоевластие. 14 июня Демократическая партия объявила, что больше не держится за власть, а премьер-министр и министры уходят в отставку. 15 июня КС пересмотрел свои решения о незаконности новой власти. Олигарх Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии. Президент Молдавии Игорь Додон объявил о начале «новой эры».

О развитии ситуации в Молдавии — в публикации “Ъ” «Вакуум олигархизма в Молдавии».