Глава Конституционного суда Молдавии ушел в отставку

Председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Михаил Поалелунжь подал в отставку, сообщается на сайте КС. Это случилось на фоне политического кризиса, который недавно произошел в стране.

«Сегодня, 20 июня, Михаил Поалелунжь подал в отставку с должности судьи и председателя Конституционного суда»,— говорится в заявлении.

Напомним, 8 июня в парламенте Молдавии сформировалась антиолигархическая временная коалиция социалистов и прозападного блока ACUM. Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка, которая правила страной, объявила альянс незаконным из-за того, что он не был образован в сроки, предусмотренные конституцией. КС поддержал эту позицию. В результате в Молдавии установилось двоевластие. 14 июня Демократическая партия объявила, что больше не держится за власть, а премьер-министр и министры уходят в отставку. 15 июня КС пересмотрел свои решения о незаконности новой власти.

Как новые власти начали процесс освобождения госструктур от людей Владимира Плахотнюка — в материале “Ъ”.