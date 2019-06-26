Законопроект о запрете применять статью об ОПС к предпринимателям вернули автору

Проект закона о выводе из-под статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества) определенных нарушения в сфере предпринимательства и экономики возвращен автору, депутату-одномандатнику Рифату Шайхутдинову, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Видимо, хорошее намерение, но с учетом того, что нет отзыва, который требуется законом (ни отзыва правительства, ни отзыва Верховного суда) предлагаю его просто вернуть. Здесь вопросов никаких нет»,— сказал господин Крашенинников (цитата по ТАСС).

Законопроект был внесен в Госдуму 24 июня через четыре дня после того, как тема применения этой статьи к бизнесменам была затронута на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

В пояснительной записке говорилось, что проект направлен на формирование «благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата», на сокращение «рисков ведения предпринимательской деятельности» и создание «дополнительных гарантий защиты бизнесменов от необоснованного уголовного преследования».

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ”.