Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспорта

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский рассказал РБК о намерении финансовой организации перевести 20% отделений на обслуживание без паспорта. По его словам, концепцию таких офисов планируется разработать до конца этого года.

«Как только мы сочтем, что готовы, то и начнем масштабирование. Я надеюсь, что не менее 20% наших отделений из всех 400 к концу 2021 года будет переведено в новый формат»,— сказал господин Верхошинский. Он объяснил, что для идентификации клиентов будут использоваться смартфон и биометрия. Клиенту в отделении банка будет приходить уведомление на телефон, которое позволит подтвердить его личность с помощью биометрии лица или отпечатка пальца.

Напомним, 1 ноября стартует расширенный пилотный проект по использованию биометрии. Планируется, что данные граждан — образцы лица и голоса — будут использоваться в системах дистанционного банковского обслуживания.

С 2020 года Банк России планирует запустить пилотный проект по использованию образцов лица и голоса граждан, сданных в Единую биометрическую систему, при обслуживании корпоративных клиентов. Эксперты считают, что биометрия в корпоративном сегменте может быть выгодна и банкам, и их клиентам.

Подробнее — в материале «Биометрия за компанию».