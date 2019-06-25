Максим Ликсутов вошел в совет директоров «Аэрофлота»

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов вошел в совет директоров компании «Аэрофлот» как выдвиженец от государства, сообщает «Интерфакс». Решение было принято на годовом собрании акционеров.

В совет директоров «Аэрофлота» также вошел бывший глава Минвостокразвития Александр Галушка, которого также выдвинуло государство.

Руководство покинули гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, представлявший правительство, и гендиректор лизинговой «дочки» «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» Роман Пахомов, который выдвигался от своей компании.

На годовом собрании акционеров также было объявлено, что топ-менеджмент компании не получит премии из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Лайнер загорелся 5 мая во время аварийной посадки в Шереметьево, погиб 41 человек.

Что показал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы — в материале “Ъ”.