Евкуров не связывает свою отставку с протестами жителей Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что его отставка не связана с акциями протеста в регионе из-за соглашения о границе с Чечней. «Решение по отставке не связано с событиями, происходившими в регионе в прошлом году. Оно не принято под давлением оппозиции»,— сказал господин Евкуров на заседании правительства республики (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что идея об отставке родилась не вчера. «Это согласованные вещи»,— сказал господин Евкуров. Глава Ингушетии посоветовал правительству уделить внимание реализации национальных проектов.

Чем известен Юнус-Бек Евкуров Читать далее

О том, что господин Евкуров намерен уйти со своего поста, стало известно 24 июня. Опрошенные “Ъ” эксперты связали решение господина Евкурова с протестами, вызванными соглашением об установлении административной границы с соседней Чечней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле прошение главы Ингушетии об отставке не стало сюрпризом.

Комментируя заявление главы Ингушетии, спикер парламента республики Магомед Яндиев сообщил, что господин Евкуров может продолжить карьеру по военной линии.

Подробнее об отставке — в публикации “Ъ”.