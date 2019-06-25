Россия заплатит взносы в ПАСЕ после восстановления своих полномочий

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «весьма позитивным шагом» принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции об ограничении санкционного механизма, что открыло возможность России вернуться в организацию. При этом министр уточнил, что РФ полностью выплатит взносы в Совет Европы, когда права ее делегации в ПАСЕ будут окончательно восстановлены.

«Что касается вопроса об урегулировании задолженности перед Советом Европы,— он будет урегулирован, как только будет окончательная ясность с восстановлением наших прав. Мы об этом говорили неоднократно»,— заявил на пресс-конференции глава российского МИДа (цитата по «РИА Новости»). Долг России перед СЕ составляет €60 млн.

Голосование в ПАСЕ по санкционному механизму началось накануне и растянулось до ночи. Сегодня, 25 июня, российская делегация подала заявку на участие в ассамблее. Позднее участники летней сессии ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ. Теперь в организации составят доклад по ограничению полномочий России. Его вынесут на голосование завтра, 26 июня.

О голосовании ПАСЕ читайте в публикации “Ъ” «Не надо рассматривать эти дебаты как голосование за Россию или против нее».