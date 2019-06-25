Новосибирский губернатор прокомментировал уголовные дела известных медиков

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал «имиджевым ударом» уголовные дела в отношении экс-руководителей Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии и Национального медицинского исследовательского центра имени академика Евгения Мешалкина.

«История в НИИТО и клинике Мешалкина негативно повлияет на развитие в этой отрасли. Это имиджевый удар, к тому же потеря времени из-за смены руководства. Надеемся, что это не будет существенно влиять на развитие учреждений»,— сказал Андрей Травников на встрече с журналистами во вторник.

Напомним, в июне бывший директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Михаил Садовой получил три года колонии по обвинению в хищении 10,7 млн руб. бюджетных средств.

Также сейчас в Новосибирске расследуется два уголовных дела, связанных с Национальным медицинским исследовательским центром имени Евгения Мешалкина. Фигурантами первого дела о махинациях с закупками на 1,3 млрд руб. стали экс-руководитель учреждения Александр Караськов, его супруга Ирина Бойцова и замдиректора клиники Евгений Покушалов. Подозреваемыми по второму делу, речь в котором идет о картельном сговоре на сумму свыше 420 млн руб., проходят руководители компаний-поставщиков учреждения.

Подробнее о деле Александра Караськова — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Национальный медицинский следственный центр»

Оксана Павлова, Илья Галагуз