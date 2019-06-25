SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками

Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Для ракеты этого типа это уже третий запуск. Его трансляция ведется на сайте американской компании—производителя ракеты SpaceX. Ранее глава компании Илон Маск назвал запуск «самым сложным» за всю историю SpaceX.

Пуск состоялся в 2:30 по местному времени (9:30 мск). Отделение двух боковых ускорителей прошло успешно.

Изначально пуск должен был состояться в 7:30 мск, но его отложили на два часа. Причины переноса старта в компании не назвали.

Напомним, в один из спутников поместили стальные капсулы с останками 152 человек. За доставку праха отвечает компания Celestis Memorial Spaceflights, ранее уже отправлявшая в космос останки актера «Звездного пути» Джеймса (Скотти) Дохана, геолога Юджина Шумейкера и других.