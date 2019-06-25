25 июня, вторник
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Главные новости к утру 25 июня

Россия, Китай и Иран пытаются манипулировать общественным мнением в США перед выборами в 2020 года, заявил представитель администрации Дональда Трампа. Пока Китай в основном использует традиционные СМИ, Россия и Иран активно задействуют социальные платформы, считают в США.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. Подробнее

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полета. Спускаемый аппарат с космонавтами Олегом Кононенко, Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн совершил посадку в казахстанской степи.

О важнейших событиях 25 июня читайте в публикации “Ъ”.

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