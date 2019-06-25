США ожидают вмешательства России, Китая и Ирана в выборы-2020

Россия, Китай и Иран пытаются манипулировать общественным мнением в США перед выборами в 2020 году, заявил Bloomberg представитель администрации Дональда Трампа. Однако никому не удалось повлиять на выборную инфраструктуру, которая остается целью для вмешательства. Пока Китай в основном использует традиционные СМИ, Россия и Иран активно задействуют социальные платформы, рассказал представитель разведструктур на условиях анонимности.

Ранее американская администрация обвиняла эти три страны в попытке вмешаться в президентские выборы в 2016 году и промежуточные в 2018 году. Чиновники не раскрыли детали вмешательства, поскольку это может помешать попыткам предотвратить его.

В марте генпрокурор США Уильям Бар сообщил о завершении так называемого российского расследования. Итоговый доклад главе Минюста передал спецпрокурор Роберт Мюллер, курировавший продолжавшееся почти два года следствие о возможном российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Следователи спецпрокурора утверждают, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Тем не менее спецпрокурор Мюллер так и не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о «сговоре».