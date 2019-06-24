США введут санкции против лидера Ирана Хаменеи

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Новые ограничительные меры, по словам политика, будут «жесткими» и затронут также ближайшее окружение иранского лидера.

«Я думаю, что мы продемонстрировали много сдержанности, но это не значит, что мы собираемся демонстрировать ее в будущем»,— цитирует господина Трампа агентство Bloomberg.

Как указал президент США, выступая перед журналистами в Белом доме, американская финансовая система с учетом новых санкций окажется недоступной для Тегерана. Тем не менее, по словам господина Трампа, Вашингтон по-прежнему готов к переговорам с иранским правительством.

20 июня иранские военные сбили американский беспилотник, утверждая, что он нарушил воздушную границу страны. США опубликовали траекторию полета аппарата, из которой следовало, что дрон находился в международном пространстве. Президент Трамп назвал действия Ирана «большой ошибкой» и санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение в последний момент из-за того, что могли погибнуть 150 человек.

О развитии конфликта читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп предложил Тегерану выбрать путь дружбы и процветания».