Иран пообещал продолжить сбивать беспилотники США в случае нарушения госграниц

Иран готов и впредь сбивать американские беспилотники, если они будут нарушать границы страны, заявил командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади. По его словам, беспилотник США, сбитый Ираном на прошлой неделе, был «совершенным и сложным разведывательным самолетом», направленным «в запрещенную зону».

«Мы все видели, что беспилотник был сбит. И мы хотим сказать, что готовы это повторить. Наш враг это знает»,— заявил господин Ханзади, которого цитирует агентство Tasnim.

20 июня иранские военные сбили американский беспилотник, утверждая, что он нарушил воздушную границу страны. США опубликовали траекторию полета аппарата, из которой следовало, что дрон находился в международном пространстве. Президент США Дональд Трамп назвал действия Ирана «большой ошибкой» и санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение в последний момент из-за того, что могли погибнуть 150 человек.

О развитии конфликта читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп предложил Тегерану выбрать путь дружбы и процветания».