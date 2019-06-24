Лавров: Запад закрывает глаза на русофобию в Грузии

Страны Запада игнорируют проявления национализма в Грузии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций. «Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю»,— убежден министр (цитата по ТАСС).

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Кроме того, с того же дня грузинским перевозчикам запрещено летать в РФ. Это решение было принято российскими властями на фоне начавшихся в Грузии на прошлой неделе беспорядков. Поводом для протестов послужил визит российских депутатов. Особенно не понравилось протестующим то, что глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента.

Как Россия и Грузия прерывали авиасообщение Читать далее

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Завтрак без туриста».

Как кризис в отношениях с Россией ударит по экономике Грузии, читайте в материале “Ъ”.