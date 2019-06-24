МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, господина Зеленского нет в списке приглашенных на саммит.

«Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента (Украины.— “Ъ”) в Японию»,— говорится в комментарии ведомства.

О том, что президент Украины намерен поехать на саммит в Осаку, говорил глава украинского МИДа Павел Климкин. По его словам, господин Зеленский планировал провести на полях саммита встречи, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле планы относительно встречи лидеров двух стран не подтвердили.

Ранее президент Украины говорил, что при встрече с господином Путиным хотел бы начать разговор с заявления о статусе Крыма и Донбасса: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина». В Кремле на это ответили, что не видят необходимости обсуждать с господином Зеленским статус полуострова.