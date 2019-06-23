Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В графике нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос.

Ранее о возможной встрече заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Он сказал, что президент Украины намерен поехать на саммит в Осаку. По словам господина Климкина, там господин Зеленский намерен провести встречи, в том числе с господином Путиным.

Ранее президент Украины говорил, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России с заявления о статусе Крыма и Донбасса. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина»,— сказал Владимир Зеленский.

В Кремле на это ответили, что не видят необходимости обсуждать с господином Зеленским статус Крыма.