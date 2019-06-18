В Кремле не видят необходимости обсуждать с Зеленским статус Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот хотел бы начать разговор при встрече с Владимиром Путиным со статуса Крыма и Донбасса.

«Мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью. Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего»,— сказал господин Песков. По его словам, в Кремле внимательно следят за высказываниями Владимира Зеленского и отмечают его позицию схожей с позицией бывшего главы страны Петра Порошенко.

Слова президента Украины о мирном решении территориальных вопросов господин Песков назвал «лицемерными» на фоне «все возрастающей интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков» в Донбассе.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Он добавил, что надеется на возвращение полуострова. Владимир Зеленский намерен достичь этого путем дипломатических переговоров.

Крым стал регионом России после референдума в 2014 году, на котором более 95% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Многие страны поддерживают позицию Киева.