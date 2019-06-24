«Сегодня нам говорить не о чем»

Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. На этой неделе открывается саммит «двадцатки» в японской Осаке. В его рамках запланированы переговоры лидеров России и США. При этом на данный момент ни в Кремле, ни в Белом доме не могут точно сказать, каким будет формат встречи, и о чем намерены говорить президенты. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что серьезный диалог двух стран сегодня едва ли возможен.
США и Дональду Трампу был посвящен целый раздел «Прямой линии». Можно даже рискнуть предположить, что это было личное обращение российского президента к американскому. Если вкратце, тезисы звучат так: Дональд, одумайся, никого не слушай, Россия — очень выгодный партнер, мы друзья, мы способны помочь друг другу. Для этого даже был подготовлен специальный сценарий — вопрос был задан в том контексте, что, мол, может быть, нам пора помириться и встреча с Трампом в Осаке что-нибудь изменит. На что Владимир Путин ответил, что мы ни с кем не ссорились, ни на кого не обижаемся и к диалогу готовы, но США должны сами определиться, чего они хотят.
Глава нашей страны посетовал, что от Трампа, на самом деле, немногое зависит: его власть ограничена, не то что в России, у нас такой проблемы нет. И Путин как бы с высоты своего политического опыта посоветовал Трампу решить эту проблему и понять, что без России современный мир невозможен, поэтому нужно прислушаться к ее позиции.
И вот здесь мы подходим к самому главному — а в чем же заключается российская позиция? Это остается непонятным.
Хотя можно было бы вспомнить Советский Союз с его мирными инициативами, предложениями по разрядке международной напряженности. Сейчас же Москва говорит: вы там определяйтесь, нам предложите, а мы рассмотрим.
В этом случае возникает резонный вопрос: а нужно ли Америке что-то предлагать? У нее есть свои сложности — например, Иран. Может ли Россия помочь решить эту проблему или разоружить Ким Чен Ына? Вряд ли. Более того, приходит на ум уж совсем крамольная мысль: для Трампа важнее сейчас встретиться с председателем Си Цзиньпином, ведь нужно улаживать торговые дела. Это реальные деньги, это серьезно.
Хорошо, допустим, встреча Путина и Трампа состоялась, и президенты поговорили даже не «на ногах», а в полноформатном режиме. Что дальше? Мы же помним, чем кончались предыдущие встречи: шквалом обвинений в адрес президента США и очередной порцией антироссийских санкций.
Реалии таковы, что сегодня говорить не о чем. А если так, то лучше просто пожать друг другу руки и разойтись по своим делам. Для России сейчас важнее договориться с Украиной и заняться собственной экономикой, чтобы зарплата пожарного в 10 тыс. руб. в месяц так бы не удивляла президента. А глобальный мир подождет. Мы пока не в той форме, чтобы делить сферы влияния.
просмотров: 318447
просмотров: 157520
просмотров: 112338
просмотров: 105543
просмотров: 72626