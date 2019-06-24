«Сегодня нам говорить не о чем»

Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. На этой неделе открывается саммит «двадцатки» в японской Осаке. В его рамках запланированы переговоры лидеров России и США. При этом на данный момент ни в Кремле, ни в Белом доме не могут точно сказать, каким будет формат встречи, и о чем намерены говорить президенты. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что серьезный диалог двух стран сегодня едва ли возможен.

США и Дональду Трампу был посвящен целый раздел «Прямой линии». Можно даже рискнуть предположить, что это было личное обращение российского президента к американскому. Если вкратце, тезисы звучат так: Дональд, одумайся, никого не слушай, Россия — очень выгодный партнер, мы друзья, мы способны помочь друг другу. Для этого даже был подготовлен специальный сценарий — вопрос был задан в том контексте, что, мол, может быть, нам пора помириться и встреча с Трампом в Осаке что-нибудь изменит. На что Владимир Путин ответил, что мы ни с кем не ссорились, ни на кого не обижаемся и к диалогу готовы, но США должны сами определиться, чего они хотят.

Глава нашей страны посетовал, что от Трампа, на самом деле, немногое зависит: его власть ограничена, не то что в России, у нас такой проблемы нет. И Путин как бы с высоты своего политического опыта посоветовал Трампу решить эту проблему и понять, что без России современный мир невозможен, поэтому нужно прислушаться к ее позиции.

И вот здесь мы подходим к самому главному — а в чем же заключается российская позиция? Это остается непонятным.

Кремль ничего не предлагает, он только согласен на гипотетический диалог, при этом не устает указывать на ущербность американской политики.

Хотя можно было бы вспомнить Советский Союз с его мирными инициативами, предложениями по разрядке международной напряженности. Сейчас же Москва говорит: вы там определяйтесь, нам предложите, а мы рассмотрим.

В этом случае возникает резонный вопрос: а нужно ли Америке что-то предлагать? У нее есть свои сложности — например, Иран. Может ли Россия помочь решить эту проблему или разоружить Ким Чен Ына? Вряд ли. Более того, приходит на ум уж совсем крамольная мысль: для Трампа важнее сейчас встретиться с председателем Си Цзиньпином, ведь нужно улаживать торговые дела. Это реальные деньги, это серьезно.

Хорошо, допустим, встреча Путина и Трампа состоялась, и президенты поговорили даже не «на ногах», а в полноформатном режиме. Что дальше? Мы же помним, чем кончались предыдущие встречи: шквалом обвинений в адрес президента США и очередной порцией антироссийских санкций.

Реалии таковы, что сегодня говорить не о чем. А если так, то лучше просто пожать друг другу руки и разойтись по своим делам. Для России сейчас важнее договориться с Украиной и заняться собственной экономикой, чтобы зарплата пожарного в 10 тыс. руб. в месяц так бы не удивляла президента. А глобальный мир подождет. Мы пока не в той форме, чтобы делить сферы влияния.