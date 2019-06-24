Libеration: власти Франции начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона

Французские налоговые органы начали налоговую проверку в отношении экс-главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона. Тщательному анализу будут подвергнуты все его доходы за несколько лет, сообщает газета Liberation со ссылкой на источники. Сообщается, что речь может идти о неуплаченных налогах с неучтенного дохода €11 млн. Делом занимается Национальное управление налогового аудита, отвечающее за самых богатых налогоплательщиков во Франции.

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Миллиардер был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях во время работы в Nissan. Его освободили из-под стражи только 6 марта. Менее чем через месяц полицейские вошли в дом господина Гона, чтобы вновь арестовать его. Поводом для задержания стало новое обвинение — в присвоении средств Nissan. В апреле он был выпущен под залог $4,5 млн. Накануне появилась информация, что Карлоса Гона заподозрили в присвоении около $3,25 млн из президентского фонда Renault.

Подробнее о деле против бывшего главы альянса — в публикации “Ъ” «Карлосу Гону припомнили свадьбу в Версале».