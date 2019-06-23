Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Бывшего главу альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлос Гон заподозрили в присвоении около $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, сообщает Asahi. Как выяснила прокуратура Токио, в 2017 году на счета дистрибьютора альянса в Омане были переведены $6,5 млн в качестве бонуса, не прописанного в первоначальном контракте. Позднее половина этих средств осела на счетах ливанской инвестиционной компании GFI, фактически принадлежащей Гону.

Как считает следствие, таким же образом Карлос Гон вывел около $5 млн из президентского фонда в Nissan. По этим фактам бывшему главе альянса уже предъявили обвинения.

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Миллиардер был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях во время работы в Nissan. Его освободили из-под стражи только 6 марта. Таким образом, он провел в следственном изоляторе в Токио 108 дней. Менее чем через месяц полицейские вошли в дом господина Гона, чтобы вновь арестовать его. Поводом для задержания стало новое обвинение — в присвоении средств Nissan. В апреле он был выпущен под залог 500 млн ($4,5 млн).

Подробнее о деле против бывшего главы альянса — в публикации “Ъ” «Карлосу Гону припомнили свадьбу в Версале».