Гран-при Франции финишировал в стартовом порядке

Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Франции. Для лидера Mercedes это уже шестая победа в восьми гонках в нынешнем сезоне. Его принципиальный конкурент в борьбе за титул Себастьян Феттель из Ferrari был только пятым. Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят, вынужденный стартовать с последней линии поля из-за внеплановой смены элементов силовой установки, финишировал 14-м.

В преддверии Гран-при Франции наиболее обсуждаемой темой стала не столько предстоявшая, сколько уже состоявшаяся гонка. Речь идет о прошедшем в первой декаде июня Гран-при Канады, в котором финишную черту первым пересек Себастьян Феттель. Но поскольку ему был назначен пятисекундный штраф за нарушение, чуть было не приведшее к столкновению с Льюисом Хэмилтоном, победителем был объявлен последний.

Реакция боссов Ferrari на случившееся была резкой: они грозились подать протест. Позже руководители «Скудерии» вроде бы передумали. Однако ближе к старту французского этапа Ferrari все же подала протест и представила на рассмотрение Международной автомобильной федерации (FIA) то, что в команде назвали неопровержимым доказательством невиновности Феттеля. Оказалось, что речь шла об анализе инцидента в исполнении Каруна Чандхока, в начале десятилетия недолго выступавшего в «Формуле-1», а сейчас комментирующего гонки на телеканале Sky. Но его заявления о том, что случившееся в Канаде было просто гоночным инцидентом, не убедили FIA.

Упорство, с которым Ferrari сражалась за победу в апелляционной инстанции в очевидно проигрышном деле (правила FIA допускают подачу протестов на решения стюардов, принятые по ходу гонки, но исключают их пересмотр), понятно. Во-первых, официальный статус «жертвы произвола» может пригодиться, чтобы оправдать свои осечки. Во-вторых, количество побед влияет на размер бонусов, выплачиваемых команде спонсорами. А учитывая легкость, с которой Mercedes в последнее время бьет «красных», шансов заявить о себе как о команде, которая умеет побеждать, у Ferrari в этом сезоне будет не так уж и много.

Это показал и Гран-при Франции, который с самого начала пошел под диктовку немецкой команды. Первую линию стартового поля заняли Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Третьим стоял второй номер Ferrari Шарль Леклер. А вот Феттель квалифицировался только седьмым. Отметим, что российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят, на машине которого раньше срока были заменены элементы силовой установки, был отодвинут на последнюю линию стартового поля (гонку он завершил 14-м).

Понятно было, что Феттель будет атаковать и с седьмого места. Но учитывая, что Хэмилтон выиграл у него в квалификации более чем полсекунды, шансы немца на реальную битву с действующим обладателем титула представлялись незначительными.

Сама гонка авансы, выданные пятикратному чемпиону мира, оправдала. Два гонщика Mercedes как ушли первыми со старта, так в том же порядке и пришли к финишу. Причем если Боттас в чехарде, сопутствующей сериям пит-стопов, все-таки ненадолго лишался второго места, то Хэмилтон лидерства не упускал ни разу. Третьим, как и на стартовом поле, был Леклер.

Что касается Феттеля (от победителя он отстал на минуту с лишним), то его максимумом оказалось пятое место. Плюс он заработал дополнительное очко за самый быстрый круг. Оно, правда, не окажет никакого влияния на его практически испарившиеся шансы на титул. Ведь отрыв Хэмилтона, для которого победа во Франции стала уже 79-й в карьере (это лишь на 12 меньше, чем у Михаэля Шумахера), от идущего вторым в общем зачете Боттаса достиг 36 очков. А занимающего третье место четырехкратного чемпиона мира Феттеля он опережает уже на 76 очков. И несмотря на то что до конца чемпионата осталось еще 13 гонок, его победителя предсказать нетрудно.

Александр Петров