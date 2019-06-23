Болтон: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным в Осаке

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «двадцатки» в Японии 28–29 июня, сообщил помощник по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. «Президент Трамп с нетерпением ждет встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите "двадцатки" в японской Осаке»,— сказал господин Болтон (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на вопрос, состоится ли встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Осаке, ответил: «Давайте дождемся с вами "двадцатки"».

Напомним, 20 июня Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России на саммите G-20 в Японии, который пройдет в Осаке 28–29 июля. Владимир Путин отметил, что Москва готова к диалогу, но организация возможной встречи может осложниться на фоне предвыборной кампании президента США.

Последний раз лидеры общались в декабре 2018 года на саммите G20 Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог. Первый полноформатный саммит президентов России и США состоялся в Хельсинки в июле 2018 года.

О возможной встрече двух лидеров читайте в материале “Ъ”.