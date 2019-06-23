В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву. «Полиция заявила, что против нее возбуждено уголовное дело. Везут в неизвестном направлении»,— написал господин Навальный на Facebook.

Ольга Гусева является героем видео, на котором показано, как в администрации Выборгского района сотрудники заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, используя персональные данные граждан. Полиция начала проверку о фальсификации. Александр Беглов в свою очередь назвал запись провокацией.

Соратник Алексея Навального и экс-глава предвыборного штаба Леонид Волков уточнил в Twitter, что Ольгу Гусеву везут в Ломоносов. Она проходит по делу о нарушении тайны частной жизни (ст. 137 УК РФ).

Напомним, Александр Беглов подал документы для участия в выборах главы Санкт-Петербурга как самовыдвиженец. Ему нужно собрать около 76 тыс. подписей жителей города в свою поддержку.