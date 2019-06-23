Президент США отложил массовую депортацию мигрантов из страны

Президент США Дональд Трамп перенес на две недели массовую депортацию нелегальных мигрантов. «По просьбе демократов я отложил процесс выдворения нелегальных мигрантов (депортацию) на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать решение проблем с убежищами и лазейками на южной границе»,— написал господин Трамп в Twitter.

Этот процесс должен был начаться в субботу 22 июня. Президент страны анонсировал его 18 июня. «Они будут выдворены так же быстро, как и пришли»,— сообщил господин Трамп.

Он также заявил, что Гватемала готова подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Торговая война приблизилась к границам США».