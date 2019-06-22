Georgian Airways официально не проинформирована о запрете летать в Россию

Сотрудники грузинской авиакомпании Georgian Airways не знакомы с решением российских властей о приостановке рейсов в РФ с 8 июля, заявили «РИА Новости» в компании. «Нам пока ничего не сообщали, следовательно, мы не знаем, прекращаются ли полеты и будут ли возвращены билеты тем, кто их уже приобрел. Все детали будут известны в понедельник»,— сообщили там.

«Насколько вам известно, пару часов назад наша компания сообщила, что рейсы по направлению российских городов осуществляются в обычном режиме. Новые запреты нам не знакомы»,— отметили в компании.

По данным Минтранса РФ, с 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены. Причина — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Российские туроператоры заявили о готовности заморозить продажу путевок в Грузию.

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