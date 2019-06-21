ЦБ обнаружил проблемы с кибербезопасностью во всех проверенных 75 банках

Центробанк проверил 75 кредитных организаций на кибербезопасность с начала 2019 года и во всех проверенных банках обнаружил проблемы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Международном конгрессе по кибербезопасности.

«С прошлого года Центральный банк как регулятор имеет полномочия осуществлять надзор над финансовыми институтами с точки зрения того, как они выполняют требования по кибербезопасности. В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году — 75. И во всех были найдены проблемы, нарушения»,— заявила Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, проблемы не являются критическими, но они могут «стать серьезными», если банки не будут придавать этим недостаткам значение.

На форуме также выступал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он сказал, что необходимо «выработать общемировые стандарты обеспечения безопасности». Также господин Медведев отметил, что у преступлений, которые совершаются при помощи интернета «нет никаких границ».

О том, на кого направлена деятельность кибермошенников сегодня, читайте в материале “Ъ”.