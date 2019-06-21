Ситуация в Тбилиси не повлияла на спрос на отдых в Грузии

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин утверждает, что беспорядки в Тбилиси «никак не повлияли» на спрос на отдых в Грузии у россиян. Он отметил, что к русским туристам в стране относятся дружелюбно, жалоб об ухудшении отношения не поступало.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали 240 человек.

«Ситуация никак не повлияла, отказов от туров нет. В основном лето для туристов — это побережье, зима — горнолыжка. Туристы едут в основном самостоятельно. Потому, надеюсь, что для туроператоров реальных забот не будет»,— приводит слова господина Барзыкина ТАСС.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина также подтвердила «РИА Новости», что российские туроператоры пока не зафиксировали обращений туристов с просьбами отменить поездки.

Она напомнила, что пока рекомендации воздержаться от поездок в Грузию звучали только от российских политиков. «Однако по закону об основах туристской деятельности такие рекомендации входят в функционал только Министерства иностранных дел и Федерального агентства по туризму. Никакие другие рекомендации для турбизнеса не указ. Пока все идет в обычном режиме»,— заметила госпожа Тюрина.

Ранее сегодня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, как и требовали протестующие. Новым спикером станет лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.